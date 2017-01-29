مقتل لاعب نابولي بالرصاص

قتل اللاعب السابق لنادي نابولي الايطالي ريناتو دي جيوفاني برصاص مجهولين في حي بمدينة نابولي في ايطاليا.

وفي التفاصيل، أن عددا من المسلحين فتح النار عدة مرات تجاه اللاعب الشاب أثناء وقوفه في منتصف الشارع، قبل أن يفروا على متن دراجة بخارية، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب ذلك.

وكان اللاعب الإيطالي الشاب لعب في صفوف الناشئين بنابولي حتى عام 2014، حين قرر النادي الاستغناء عنه لعدم اقتناعه بقدراته.