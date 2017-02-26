مقتل قيادي بحزب الله في درعا.. ودوما تحترق بصواريخ النابالم

في ظل المعارك المستمرة في مختلف المناطق السورية، أُعلن عن مقتل القيادي في “حزب الله” خليل مرجي الملقب بـ”عميد الجنوب”، في المعارك الدائرة في درعا، وهو يعتبر القتيل الخامس خلال اسبوع.

وميدانياً أيضاً، استهدفت قوات النام السوري الأحياء السكنية في مدينة دوما بصواريخ النابالم الحارق والمحرمة دولياً ما خلف عشرات الجرحى بالإضافة إلى دمار كبير بالأبنية والممتلكات.

تزامنا، نفذت كتائب النظام تهديدها، وبدأت هجوماً برياً على أحياء دمشق المحررة، في مسعى لاجبار المنطقة على التسوية مع الأسد وتنفيذ خطتها بالتغيير الديمغرافي لسكان دمشق ومحيطها .

هذا وواصلت قوات النظام حملتها المكثّفة على حي الوعر في حمص، وعلى غوطة وأحياء دمشق الشرقية، موقعةً قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فيما تصدّت فصائل المعارضة لهجمات على بساتين برزة شرقي العاصمة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أطلق ناشطون من داخل الحي حملةً لتسليط الضوء على الهجمات التي يتعرّض لها تحت عنوان #الوعر_تُباد.

ولليوم الثاني على التوالي صعّد الطيران الحربي قصفه على مدينة أريحا في ريف إدلب، وشن عددا من الغارات الجوية على المدينة، استهدفت اثنتان منها مركزاً للدفاع المدني ما أدى إلى إصابة عدد من عناصره وخروجه عن الخدمة بالكامل، فيما استهدفت غارة ثالثة مستودع إغاثة وتسببت بتدميره ووقوع إصابات في صفوف المدنيين.