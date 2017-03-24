مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال بالجلزون

اكدت وزارة الصحة الفلسطينية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي قَتل شابا فلسطينيا، وأصاب 3 آخرين بجروح حرجة، بعد أن أطلق النار عليهم عند مدخل مخيم الجلزون شرقي مدينة رام الله.
وزعم جيش الاحتلال أنه أطلق النار على السيارة التي تقل الشبان الأربعة بدعوى إلقائهم زجاجات حارقة على مستوطنة بيت ايل المجاورة لمخيم الجلزون.
فيما نفى شهود عيان من المخيم ذلك، وقالوا إن برجا عسكريا أطلق النار على السيارة التي تقل الشبان بكثافة، ما أدى لمقتل أحدهم، فيما آخر الآن في حالة موت سريري، واثنان آخران في حالة حرجة.
وتتراوح أعمار من كانوا في السيارة بين ١٧ و٢٠ عاما.
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