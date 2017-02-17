مقتل طفل وإصابة 15 شخصاً بانفجار جنوب شرقي تركيا

قتل طفل، عمره ثلاثة أعوام، وأصيب 15 شخصاً آخرين، الجمعة، بانفجار سيارة ملغومة جنوب شرقي تركيا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلاً عن حاكم إقليم شانلي أورفة، جونجور عظيم تونا.

وانفجرت السيارة خارج مجمع سكني للقضاة وممثلي الادعاء في بلدة فيران شهير بالإقليم الواقع قرب الحدود مع سوريا.