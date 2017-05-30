مقتل طفلة بالرصاص في بعلبك

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن مقتل الطفلة لميس نقوش (8 سنوات) متأثرة بجروح أصيبت بها في رأسها، خلال إطلاق نار باتجاه منزل والدها، وكان خلاف فردي بين حسن نقوش والمدعو (م. و) أدى إطلاق نار باتجاه منزل نقوش الكائن في محلة الشراونة، قرب خزان المياه في بعلبك.
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