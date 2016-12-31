مقتل ضابط شرطة بانفجار في شمال سيناء

قتل شرطي مصري وأصيب آخر، السبت، إثر استهداف مدرعة أمنية بعبوة ناسفة في محافظة شمال سيناء، حسب ما قالت مصادر أمنية.
وأوضحت المصادر الأمنية أن الانفجار وقع في محيط قرية التلول التابعة لمدينة بئر العبر، وأسفر عن مقتل ضابط وإصابة مجند بجروح.
وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس”.
وكانت الجماعة غيرت اسمها إلى “ولاية سينا”، وأعلنت ولاءها لتنظيم “داعش” الإرهابي.
وتصاعدت وتيرة الهجمات بعد عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.
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