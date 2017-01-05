مقتل زعيم مجموعة اسلامية جهادية في الفيليبين

قتلت قوات الامن الفيليبينية زعيم حركةانصارالخلافة المسلحة التي نفذت هجمات ضد مدنيين وبايعت تنظيم الدولة الاسلامية.

واعلنت الشرطة في بيان ان محمد جعفر مجيد مؤسس وزعيم الحركة في الفيليبين قتل بعيد منتصف الليل في منتجع سياحي في جزيرة مينداناو، بينما اوقف ثلاثة من اتباعه.

وصرح قائد شرطة المنطقة سيدريك تراين لوكالة فرانس برس :”ان محمد جعفر كان مطلوبا في اطار اعتداءات بقنابل يدوية الصنع نفذت خلال احتفالات في القرى، وهذا التنظيم يرفع راية تنظيم الدولة الاسلامية على قواعده، يريد ان يعترف به تنظيم الدولة الاسلامية”.