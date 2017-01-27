مقتل جنديين اوكرانيين في شرق البلاد

قتل جنديان اوكرانيان في شرق البلاد حيث يطبق وقف جديد للنار، منذ شهر، كما اعلن اليوم المتحدث باسم الجيش في كييف اولكسندر موتوزيانيك.

وقال للصحافيين: “في الايام الاخيرة، تكبدنا خسائر بسبب المعارك، وقتل جنديان”، ناسبا ذلك الى هجمات للانفصاليين الموالين لروسيا.

وهما اول جنديين اوكرانيين يقتلان في اسبوعين لان المعارك مستمرة في شرق اوكرانيا رغم توقيع وقف جديد للنار “غير محدد زمنيا” في 29 كانون الاول.

واعرب المراقبون في منظمة الامن والتعاون في اوروبا “عن حزنهم لعدم حصول تغيير كاف” منذ بدء الهدنة مؤكدين ان المعارك ازدادت شدة في الاسابيع الاخيرة في محيط لوغانسك احد معاقل المتمردين.

وفي منطقة لوغانسك “اكدنا مقتل 5 مدنيين على الاقل مقارنة بسقوط 19 قتيلا طوال عام 2016″، كما قال الكسندر هاغ مساعد رئيس بعثة المراقبة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا، في اوكرانيا للصحافيين.

اضاف: “المعارك مستمرة، وليل الثلاثاء في ستانيتسا لوغنسكايا قرب لوغانسك، رصدت كاميراتنا اعمال عنف، وهناك تبادل لاطلاق النار، وهذا يعني ان الجانبين ينتهكان اتفاقات مينسك”.