قال مصدر أمني لرويترز إن رجلا يعتقد أنه المشتبه به التونسي، أنيس عماري في هجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين قتل في تبادل لإطلاق النار بضاحية في مدينة ميلانو بشمال إيطاليا اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة 0945 بتوقيت جرينتش.

وكانت الشرطة الدنمركية قالت اليوم الجمعة إنه تم رصد رجل في ألبورج بشمال الدنمرك تنطبق عليه أوصاف من يشتبه بأنه نفذ هجوما بشاحنة أسفر عن مقتل 12 شخصا في سوق عيد الميلاد بمدينة برلين في ألمانيا يوم الاثنين.

وقالت الشرطة عبر تويتر إن على الناس الابتعاد عن المنطقة لأن هناك عملية جارية هناك.