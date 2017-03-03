مقاه للبوم تثير انتقادات ناشطين في طوكيو

على العكس من ثقافتنا العربية التي تربط البومة بسوء الحظ، تعتبر في اليابان رمزا للحظ الوفير. فتحرك طيور البوم ريشها وتنتفض تحت أصابع زبائن مقهى “أويل فيلدج”، وهو احد المقاهي العديدة المخصصة للبومة في اليابان.

ولكن خلف صورة الاطفال الفرحين في المقهى الذي يكون محجوزا بالكامل في معظم الأيام، فثمة قصة أخرى عن إهمال في معاملة الطيور مما قد يعرضها للخطر.

مركز حقوق الحيوانات في طوكيو

وقالت تشيهيرو أوكادا من مركز حقوق الحيوانات في طوكيو إن “مجرد تغيير دورات النوم الطبيعية للبوم وربط أقدامها مثلما تفعل مقاهٍ كثيرة قد يصل إلى حدّ إساءة معاملة الحيوان”.

وأضافت “عندما يفكر الناس في إساءة معاملة الحيوان فإنهم يتخيلون ركل الحيوانات أو ضربها لكن الأمر لا يقتصر على ذلك”.

وتابعت: “احتجاز الحيوانات في مساحة صغيرة يعد قطعا شكلا من أشكال إساءة المعاملة. وعرضها كمنتجات يضعها في موقف صعب. لا يمكنها الحركة أو الشرب بحرية”.

مديرة المقهى

وقالت أيا ماتسودا مديرة مقهى (أويل فيلدج) إنها تحاول إبقاء الطيور بعيدة عن التوتر بتخصيص فترات راحة من وقت لآخر والتأكد من أن العاملين بالمقهى يساعدون في توجيه تفاعل الزبائن مع البوم.

ويذكر ان المقاهي التي تسلط الضوء على الحيوانات مثل القطط والماعز والصقور والقنافذ وغيرها اصبحت تجذب السياح في اليابان. لكن الكثير من هذه المقاهي يواجه انتقادات بسبب معاملة الحيوانات مما استدعى فرض قيود على ساعات عمل مقاهي القطط على سبيل المثال.