مفوض الإتحاد الأوروبي يتفقد معمل النفايات الصلبة.. وهذا ما قاله؟

مئة وخمسون طنا من النفايات الصلبة ستتم معالجتها في هذا المعمل في منطقة برالياس البقاعية.

معمل سيريح المنطقة من جبال النفايات التي بدأت تتكون عند أطراف المنطقة، التي تستضيف عددا هائلا من النازحين السوريين.

المشروع هذا ممول من الإتحاد الأوروبي ضمن هبة قدمت لوزارة الداخلية والبلديات لتحسين الخدمات في البلدات المضيفة للنازحين.

مفوض الإتحاد جوهانس هان تفقد المعمل مؤكدا لتلفزيون المستقبل أن مؤتمر بروكسيل الذي سيعقد الأسبوع المقبل، سيتطرق إلى موضوع مساعدة البلاد المضيفة للنازحين.

المعمل الذي تستفيد منه بلدات برالياس قب الياس والمرج في البقاع بلغت كلفته 4 مليون يورو، نفذه صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وعلى بعد أمتار قليلة من المعمل، تننشر مخيمات النازحين، الذين فاق عددهم أهالي المنطقة.

إذ وصل عدد النازحين إلى 200 ألف، فيما يبلغ عدد الاهالي 130 ألف.

تقرير: ناهد يوسف.