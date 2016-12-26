مفاوضات ريال مدريد مع بيبي وصلت الى طريق مسدود

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن فشل المفاوضات بين نادي ريال مدريد واللاعب بيبي من أجل تجديد تعاقد الأخير مع الفريق الملكي .

واوضحت هذه المصادر أن المفاوضات بين إدارة ريال مدريد واللاعب قد وصلت إلى طريق مسدود ، حيث لم ينجح النادي حتى الآن في تمديد عقد اللاعب المقرر انتهائه في الصيف القادم ، مشيرةً أن الدولي البرتغالي بيبي قد ينتقل إلى الدوري الصيني عبر نادي هيبي فورشن الصيني الذي يدربه المدرب التشيلي مانويل بليغريني أو فريق جوفنتوس الإيطالي حامل لقب الكالتشيو .