مفاوضات ريال مدريد مع بيبي وصلت الى طريق مسدود

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن فشل المفاوضات بين نادي ريال مدريد واللاعب بيبي من أجل تجديد تعاقد الأخير مع الفريق الملكي .
واوضحت هذه المصادر أن المفاوضات بين إدارة ريال مدريد واللاعب قد وصلت إلى طريق مسدود ، حيث لم ينجح النادي حتى الآن في تمديد عقد اللاعب المقرر انتهائه في الصيف القادم ، مشيرةً أن الدولي البرتغالي بيبي قد ينتقل إلى الدوري الصيني عبر نادي هيبي فورشن الصيني الذي يدربه المدرب التشيلي مانويل بليغريني أو فريق جوفنتوس الإيطالي حامل لقب الكالتشيو .
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