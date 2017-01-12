مفاوضات استانة في موعدها.. ومجزرة روسية بريف حلب

فيما لا يزال القصف الهستيري مستمراً على قرى وادي بردى، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثمانية عشر مسؤولا في نظام الاسد على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل.

هذا ونفت الأمم المتحدة تسلمها أي دعوة رسمية للمشاركة في محادثات أستانة بشأن الأزمة السورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة لن تحضر المؤتمر إذا لم تـتلق دعوة رسمية بذلك، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تعلم من هي الجهة التي تُرسل الدعوات الخاصة بالمؤتمر.

وقبل عشرة أيام من محادثات أستانة تحت اشراف موسكو وانقرة، اعرب الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند عن أمله في أن تشمل المفاوضات بشأن سوريا كل الأطراف المعنية بالملف السوري برعاية الأمم المتحدة.

وقال في لقاء مع السلك الديبلوماسي لمناسبة السنة الجديدة، إن المفاوضات يجب أن تتم برعاية الأمم المتحدة، في الإطار الذي حدد منذ 2012 في جنيفـ مؤكداً أن رئيس النظام السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون الحل للمشكلة السورية.

بدوره، اعلن الموفد الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا، انه “من المقرر عقد اجتماعين في انقرة وموسكو على امل تسوية ازمة المياه في دمشق”، معبرا عن خشيته من “تصعيد عسكري”.

وقال في لقاء مع صحافيين في جنيف: “ان اجتماعين يعقدان في انقرة وعلى الارجح الآن في موسكو لمناقشة هذا الجانب لسببين: اولا لان تزويد دمشق المياه امر اساسي وكذلك لانه اذا حدث تصعيد فقد يكون لذلك تأثير على المباحثات في استانا”.

واشار الى ان “المعلومات التي نملكها تفيد ان خمس قرى في منطقة الوادي توصلت الى اتفاق مع الحكومة”.

ميدانياً، تستفرد قوات النظام وحزب الله جوا وبرا بمنطقة وادي بردى، فالحملة العسكرية التي تشن على هذه المنطقة تحاول المعارضة بكل ما أوتيت من قوة مقاومة الهجوم الذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي.

ودارت عند أطراف جبهة كفير الزيت وعين الفيجة أعنف الإشتباكات بعدما حاولت قوات الأسد التقدم وسط غارات مكثفة وقصف بالمدفعية والصواريخ استهدفت عمدا نبع المياه في المنطقة في وقت نفت المعارضة مزاعم النظام عن إدخال طاقم لصيانة محطة المياه.

وقتل سبعة أفراد من عائلة واحدة بغارة روسية استهدفت منزلهم في بلدة ببكة بريف حلب الغربي.