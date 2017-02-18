مفاجأت بالجملة في الفريق الملكي قبل مواجهة اسبانيول

أكد المدرب الفرنسي لفريق ريال مدريد الاسباني زين الدين زيدان انه استبعد اكثر من عنصر فعال عن القائمة المستدعاة للمشاركة في مباراة إسبانيول ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

حيث شهدت القائمة مفاجآت عديدة ابرزها استبعاد كل من كيلور نافاس، وكريم بنزيما،لوكا مودريتش ، سيرجيو راموس و دانيلو وعودة النجم الدولي الويلزي غاريث بايل.

وفيما يلي القائمة كاملة:

-حراسة المرمى: كاسيا – يانيز – لوكا.

-خط الدفاع: كارفاخال – بيبي – فاران – ناتشو – مارسيلو.

-خط الوسط: كروس – كوفاسيتش – كاسيميرو – أسينسيو – إيسكو – رودريغيز.

-خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – غاريث بايل – لوكاس فاسكيز – موراتا – ماريانو.