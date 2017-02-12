مفاجأة والدة جورج كلوني بعد حمل امل علم الدين!؟

كشفت تقارير اعلامية اميركية أن نينا والدة النجم جورج كلوني أعربت عن مفاجأتها بحمل زوجة ابنها امل علم الدين.

وعبّرت عن سعادتها قائلةً: “زوجي وأنا سعيدان للغاية.. من الرائع أن يصبح لدينا صبي وفتاة في وقت واحد”.

يذكر انه بعد زواجه الأول في التسعينات، أخذ كلوني قراراً حاسماً بعدم الزواج ثانيةً. إلا أنّ علاقة الحب التي عاشها مع أمل غيرت قراره.