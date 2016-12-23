مفاجأة “فيسبوك” للمستخدمين بمناسبة العام الجديد

بدأ موقع التواصل الاجتماعي، في تشغيل ميزة جديدة، وهي البث الصوتي “live Audio”، والتي ستسمح للمستخدمين الذين يحبون التوسع ولا يرغبون في إظهار وجوههم أمام الكاميرا، ويفضلون الصوت عن مقاطع الفيديو.

وأكدت صحفية “ديلي ميل” البريطانية، أنه يتم اختبار الميزة الجديدة من قبل عدد من الناشرين، وشركاء فيسبوك، مثل خدمة “بي بي سي” العالمية، وخدمة “أل بي سي” والمؤلف أدم غرانت، وبريت بينيت. الخدمة الجديدة ستمكن مستخدمي فيسبوك، على نظام أندرويد من الاستمتاع إلى البث الصوتي خلال تصفحهم الموقع، وأيضا سيكون بإمكانهم استخدام أي تطبيق آخر، ولن يتوقف البحث الصوتي عن العمل.

وبالنسبة لمستخدمي نظام “أي أو أس”، فيمكنهم تصفح فيسبوك أثناء استماعهم إلى البث الصوتي الحي، ولكن إذا تم استخدام تطبيق آخر أو تم إغلاق التطبيق ينتهي البث. وتنوي شركة فيسبوك إنشاء خطط لتوسيع نطاق مستخدمي ميزة البث الصوتي الحي، على أن يتم توفيرها للعديد من الأشخاص مع بداية العام المقبل، لكل من نظام أندرويد وأي أو أس.

وكالات