مغنية بريطانية تحتفل بعيد ميلادها المئة بإصدار ألبوم جديد

تحتفل المغنية البريطانية فيرا لين بعيد ميلادها المئة الشهر المقبل بإصدار ألبوم يضم أغنيات كلاسيكية لها مما قد يجعلها أول من يصل لقوائم الألبومات الموسيقية في بريطانيا في عمر المئة.

وستصدر المغنية التي يطلق عليها اسم (فورسز سويتهارت) أو “معشوقة القوات” ألبومها بعنوان (فيرا لين 100) وسيتضمن أغنيات حققت نجاحا مثل (ويل ميت أجين) و(سيلينج) من المقرر إعادتها بأوركسترا جديدة. وسيكون صدور الألبوم يوم 17 مارس آذار أي قبل عيد ميلادها المئوي بثلاثة أيام.

وقالت لين التي اشتهرت أثناء الحرب العالمية الثانية في بيان “أشعر بالتواضع حقا لأن الناس ما زالوا يستمتعون بتلك الأغاني التي مر عليها الكثير من السنوات ويعيشون مشاعر ذلك الزمن.

“رغم كل شيء لم أكن أؤدي سوى عملي كمغنية – ومن الرائع جدا بالنسبة لي أن أسمع أغنياتي مجددا مقدمة بشكل جميل للغاية بطريقة جديدة تماما.”

ومن خلال أغانيها أصبحت لين رمزا للأمل لجنود بريطانيا والحلفاء الذين كانوا يحاربون ألمانيا النازية وحصلت على لقب سيدة في 1975 تكريما لها.

وفي 2009 عندما كانت في سن 92 عاما أصبحت لين أكبر فنان على قيد الحياة يصل ألبومه إلى المركز الأول في بريطانيا وذلك مع ألبوم تضمن إعادة إصدار أغنيات قديمة لها تحت اسم (ويل ميت أجين: ذا فيري بست أوف فيرا لين).

وجعلها الألبوم كذلك الفنانة الوحيدة التي امتد مشوارها في أغاني البوب من أربعينيات القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين.