معمّرة تحقق حلم حياتها الأخير بدخول زنزانة

ساعدت الشرطة الهولندية معمرة في تحقيق حلم لطالما راودها وهو دخول زنزانة ومعايشة حياة السجناء.

ووفق ما أوردت “سكاي نيوز” الأربعاء، فقد أبلغت المعمرة آني ( 99 عاما) ضابطا في الشرطة أنها جربت كل شيء في حياتها، إلا السجن وأن واحدا من آخر أمنياتها خوض تجربة نزلاء الزنازين.

ورغم أنها لم ترتكب جناية، إلا أن الشرطة في مدينة نيميغن شرقي هولندا عملت على تحقيق أمنيتها الأخيرة.

وكانت الابتسامة تغمر المعمرة عندما أدخلها عناصر الشرطة في الزنانة، كما وضعوا يديها في الأصفاد حتى تبدو عملية الاحتجاز حقيقية ومتكاملة.

المصدر: سكاي نيوز