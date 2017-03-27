معلّمة تصبح نجمة على “فيسبوك”.. وهذا هو السبب!!

قالت المُعلِّمة آنا باربرا فيريرا، من مدينة ساو باولو البرازيلية، إنّ إحدى تلميذاتها كانت “حزينة” بعدما سخر منها صبي واصفاً شعرها بأنّه “قبيح”.

وقد كتبت المُعلِّمة منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” انتشر على نطاق واسع، وقالت فيه: “في تلك اللحظة، لم يسعني سوى أن أخبرها أنّها رائعة، وأنّها لا يجب أن تبدي اهتماماً بما قاله لها ذلك الصبي”.

ثمّ أظهرت دعمها للفتاة بصورةٍ أكبر في اليوم التالي، حين ذهبت إلى العمل بنفس تسريحة شعر تلميذتها، مما فاجأها كثيراً، وفقاً لما جاء في موقع “بي. بي. سي” البريطاني.

وقالت آنا: “عندما رأتني، أقبلت راكضةً نحوي لتعانقني، ثم قالت لي أنّني جميلة. فقلت لها إنني جميلة اليوم مثلكِ!”.

ثم نشرت صورةً لها على موقع “فيسبوك” مع تلميذتها وهما مبتسمتان بنفس تسريحة الشعر.

مدح الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي المُعلِّمة، وحصل منشورها على إعجاب من أكثر من 142 ألف شخص، وكذلك أُعيدَ نشره 30 ألف مرة.

وقالت آنا: “قالت لي تلميذتي بالأمس إنّ صبياً قال لها إنّ شعرها قبيح. كانت حزينةً للغاية. في تلك اللحظة، لم يسعني سوى أن أخبرها أنها رائعة ولا يجب أن تبدي اهتماماً بما قاله لها ذلك الصبي”.

المصدر: (هافينغتون بوست)