معصوم دعا السلطات الأمنية للتحقيق باحتجاجات بغداد ومحاسبة المقصرين

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم السلطات الأمنية إلى “التحقيق العاجل باحتجاجات بغداد ومحاسبة المقصّرين”.
وكان زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر قد دعا مناصريه للاحتجاج في المنطقة الخضراء في بغداد ضد أعمال الحكومة العراقية وسياستها.
ووقعت إشتباكات بين المتظاهرين والشرطة العراقية ما ادى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
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