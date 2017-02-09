معجبة تفاجئ سيلين ديون بعرض زواج (صور)

أشار موقع Etonline إلى أن إحدى معجبات النجمة العالمية سيلين ديون وتدعى أوستن ماكميلان طلبت رؤيتها لالتقاط صورة معها بعد حفلها الغنائي في لاس فيغاس. ودخلت برفقة حبيبها نيك جانفيسكي، للتفاجأ النجمة بإقدامه على طلب يد حبيبته للزواج.
وقالت أوستن إن سيلين تمنت لهما حياة زوجية سعيدة طويلة كما عاشتها مع زوجها الراحل رينيه أنجليل، ودعت نفسها لحضور حفل زفافهما.
ولفتت إلى أن النجمة اختبأت وراء الستار بعد طلب نيك الزواج منها وتساءلت “هل ستقول نعم؟!” والتقطت معهما بعض الصور التذكارية مع الثنائي.
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