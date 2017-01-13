مطلوبون فلسطنيون يسلمون انفسهم للجيش لانهاء ملفاتهم الامنية

سلم الفلسطينيون هيثم عصام معروف وخالد بسام حمود وغازي عصام حمود من مخيم الرشيدية في صور انفسهم لفرع مخابرات الجيش في الجنوب لانهاء ملفاتهم الامنية.

يذكر انهم مطلوبون على خلفية حوادث اطلاق نار، ليرتفع عدد الذين سلموا انفسهم لمخابرات الجنوب اليوم الى 6من بينهم 2 من مخيم عين الحلوة و 4 من الرشيدية.