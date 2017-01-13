مطلوبون فلسطنيون يسلمون انفسهم للجيش لانهاء ملفاتهم الامنية

سلم الفلسطينيون هيثم عصام معروف وخالد بسام حمود وغازي عصام حمود من مخيم الرشيدية في صور انفسهم لفرع مخابرات الجيش في الجنوب لانهاء ملفاتهم الامنية.
يذكر انهم مطلوبون على خلفية حوادث اطلاق نار، ليرتفع عدد الذين سلموا انفسهم لمخابرات الجنوب اليوم الى 6من بينهم 2 من مخيم عين الحلوة و 4 من الرشيدية.
بيانيتش في جوفنتوس
الدوري الالماني: فوز جديد لشالكه وهرتا برلين الى المركز الثالث
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
أحمد الحريري استقبل بركات
ميليشيات حزب الله “تستعرض” في القصير!! (صور)
Powered By Future Television s.a.l