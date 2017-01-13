مطالبة بمنع روسيا من التواجد في المونديال !

قامت أكثر من 19 وكالة وطنية لمكافحة المنشطات بإبعاد روسيا عن كل البطولات الرياضية بما فيها كأس العالم في كرة القدم عام 20188 التي تستضيفها على ارضها لحين اعتماد موسكو نظاما جديا لمكافحة المنشطات.

وسرعان ما قام المسؤولون الروس بانتقاد هذا الطلب معتبرين أنه يهدف إلى النيل من صدقية روسيا التي كانت في محور فضيحة منشطات هزت عالم الرياضة.