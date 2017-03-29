مطار ماديرا يحمل إسم رونالدو تكريماً له

اعيدت تسمية مطار ماديرا، الجزيرة مسقط رأس نجم ريال مدريد الاسباني ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو، الاربعاء تكريما لصاحب جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم وقائد البرتغال بطلة كأس اوروبا للمرة الاولى في تاريخها.

وقال رونالدو (32 عاما) في حفل حضره رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا ورئيس الوزراء انطونيو كوستا: “رؤية هذا المطار وهو يحمل اسمي شيء خاص جداً. الجميع يعرف اني فخور بجذوري”.

واضاف رونالدو في كلمة مقتضبة امام عائلته ونحو 5 الاف مشجع: “لم أطلب هذا، لكني لست منافقا وأعترف بأن هذا يشرفني ويجعلني سعيدا”.

في تموز الماضي وقبل اسبوعين على الاقل من تتويج البرتغال بكأس اوروبا 2016، اعلن رئيس الحكومة المحلية لجزيرة ماديرا ميغل البوكيركي ان مطار الجزيرة الذي استقبل 3،1 مليون مسافر عام 2016 سيحمل اسم كريستيانو رونالدو.

وتم تكريم رونالدو في مسقط رأسه فونشال سابقا من خلال اقامة متحف وتمثال برونزي له.

في عام 2006، أعيدت تسمية مطار بلفاست تكريما للنجم الايرلندي الشمالي جورج بيست سلف رونالدو في الاساطير التي حملت الرقم 7 في مانشستر يونايتد والذي توفي العام الماضي عن عمر 59 عاما.

وخاض رونالدو مساء الثلاثاء اول مباراة بالوان منتخب بلاده في ماديرا خلال المواجهة الودية الدولية ضد السويد والتي خسرتها البرتغال (2-3) على الرغم من افتتاحه التسجيل.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي الدولي الى 71 هدفا والتحق بالالماني ميروسلاف كلوزه الى المركز الثالث لافضل الهدافين الاوروبيين مع منتخبات بلادهم، علماً بانّ المجري فيرينك بوشكاش يتصدر اللائحة برصيد 84 هدفاً.