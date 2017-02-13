مطار القليعات يعود إلى الواجهة من جديد.. اليكم التفاصيل

حلم تشغيل مطار الرئيس الشهيد رنيه معوض – القليعات، لم يغب يوماً عن أذهان العكاريين بشكل خاص وأبناء الشمال بشكل عام، كون هذا المشروع يشكل رئة اقتصادية شمالية ـ لبنانية ـ عربية

مطار القليعات أصبح حاجة ملحة للبنان، ليس فقط مطار القليعات بل ربما لاحقاً مطار رياق ومطار حالات، لأنه لا يجوز أن يكون للبلد مخرج وحيد يطل على الخارج

مشروع المنطقة الإقتصادية بالتكامل مع المعرض وبالتكامل مع سكة القطار تصل لبنان بالمنطقة العربية، وبالتكامل مع مطار القليعات، خاصة إذا خصص جزء منه للشحن ولتصدير البضائع، أعتقد سيكون له مردود على الإقتصاد اللبناني أهم بكثير من الثروة النفطية التي نتكلم عنها ونقول أنها ستكون المنقذة للبنان. أنا أعتقد أن المنقذ للبنان هو الثروات والإمكانات الموجودة في منطقة الشمال.

ويندرج دور المطار في إطار مثلث الشحن العربي، حيث يمكن تفريغ الحمولات الآتية على متن البواخر والسفن من المتوسط في ميناء طرابلس، ثم تنقل بواسطة قطار يمتد من طرابلس إلى القليعات وبعدها جواً إلى الخليج.

مطار القليعات والظروف الموجود بها: المكان الجغرافي والظروف المناخية كلها تؤهله لأن يكون مطار جزء من مثلث الإقتصاد بالمنطقة، يعني نتكلم عن القليعات – جدة – جبل علي.

بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره، فإن مطار القليعات يستوعب إمكانية تأمين اكثر من 20 ألف فرصة عمل، واقامة منطقة حرة على مساحة 500 ألف متر مربع.

إنماء عكار حاجة ملحة والجهود منصبة لتحقيقه، بهل يكون تشغيل مطار القليعات بادرة بهذا الإتجاه؟

تقرير: رشا الحلبي.