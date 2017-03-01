مصير نجم ريال مدريد يُحدد الصيف المقبل

بات نجم ريال مدريد الشاب ماركو أسينسيو مطلوباً من أندية إيطالية وألمانية وإنكليزية للتوقيع معه الصيف المقبل، لكن اللاعب يريد تأجيل مناقشة العروض، للصيف المقبل.

واشارت تقارير صحفية إسبانية الى أن فرصة أسينسيو (21 عاما) بالمشاركة مع فريقه قد تقلصت حيث لم يشارك خلال شهر شباط الماضي دقيقة واحدة.

وقالت التقارير: “جلس اللاعب على مقاعد البدلاء أمام إسبانيول، وتم استبعاده من القائمة خلال مباريات أوساسونا، وفالنسيا، وفياريال في الدوري الاسباني، كما خرج من قائمة الفرق لمواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا”.

وتابعت: “مع تعافي غاريث بيل من الإصابة، والاعتماد على خاميس رودريغيز أكثر، إضافة إلى أيسكو الذي يثبت أنه يستحق اللعب أكثر، بات من الصعب منح اللاعب الشاب الفرصة”.

وواصلت التقارير: “زيدان من المستحيل أن يرضي جميع لاعبيه، فهو يمتلك 24 لاعبًا ويلعب بـ11 فقط، ومع ذلك، فإن المدرب الفرنسي، هو أكثر من راض عن الشاب الإسباني، الذي أثبت أنه لاعب كبير مع كل فرصة تأتيه للعب”.

وأكملت: “عدد من الفرق الأوروبية، طرقت بالفعل باب أسينسيو، إلا أن اللاعب يريد التركيز على عمله في ريال مدريد، حتى الصيف المقبل”.

وختمت: “الصيف المقبل قد يشهد رحيل خاميس، أو إيسكو، وهو ما قد يعطي صاحب الـ21 عامًا خطوة أو خطوتين للأمام مع ريال مدريد، وبالتالي هو يريد الانتظار حتى الصيف، حتى تتضح الصورة”.