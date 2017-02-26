مصور فيلم سوري مرشح للأوسكار لن يحضر الحفل.. والسبب؟

قالت منظمة الدفاع المدني السوري التي تعرف باسم “الخوذ البيضاء” اليوم الأحد إن مصورا بالمنظمة رُشح فيلمه الوثائقي عن المنظمة لإحدى جوائز الأوسكار لن يحضر الحفل لأن الحكومة السورية ألغت جواز سفره.

وتدير “الخوذ البيضاء” خدمة إنقاذ في أجزاء تسيطر عليها المعارضة في سوريا كانت هدفا لقصف عنيف من الطائرات السورية والروسية خلال الحرب الأهلية سوى أحياء كاملة بالأرض.

ويقدم الفيلم المرشح لجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لمحة عن الحياة اليومية للمتطوعين في الخدمة.

وحصل اثنان من موظفي الخوذ البيضاء وهما رائد الصالح مدير المنظمة وخالد الخطيب وهو مصور الفيلم على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل الأوسكار الذي سيقام في لوس أنجليس مساء الأحد.

وقالت “الخوذ البيضاء” في بيان في وقت مبكر يوم الأحد إن الصالح لن يتمكن من ترك عمله بسبب كثافة الغارات الجوية بينما لن يحضر الخطيب الحفل بعد أن ألغت الحكومة السورية جواز سفره.

وأضاف البيان أن المنظمة تشعر بالامتنان للمنبر الذي وفره لها الفيلم كي تصل رسالتها الإنسانية لمختلف أنحاء العالم.