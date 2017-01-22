مصر تمدد مشاركة قواتها العسكرية في عاصفة الحزم باليمن

فيما يواصل الجيش الوطني اليمني تقدمه على العديد من الجبهات، أعلنت مصر الاحد، تمديد المشاركة العسكرية في عاصفة الحزم في اليمن.

وافق مجلس الدفاع الوطني المصري خلال اجتماعه على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية للتصدي له والقضاء عليه، والتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد.

كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى “التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر”.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بمواصلة اتخاذ أجهزة الدولة المعنية جميع التدابير اللازمة لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، فضلاً عن استمرار تحلي الأجهزة الأمنية بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.

ميدانياً، تصدت القوات السعودية المشتركة بمساندة طيران التحالف ومروحيات الأباتشي السعودية لأربع عمليات هجومية من قبل الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة جازان.

والعمليات الهجومية نفذت تحديداً قبالة “جبل الفدنه – الكرس- المدبع – تبة خمران”، وأفادت مصادر “العربية” أن القوات السعودية رصدت تحركات العدو من خلال الطائرات بدون طيار والتقنيات الإلكترونية التي تمتلكها، والتي حددت مواقع العدو.

فيما قامت المدفعيات السعودية باستهداف تلك المواقع، خاصة قبالة جبل الفدنه والمدبع.