مصر تقترب من التأهل لثاني أدوار كأس العالم لكرة اليد

حققت مصر فوزها الثاني ضمن كأس العالم لكرة اليد بتغلبها على البحرين 31-29، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة المقامة في فرنسا.

وأنهت مصر الشوط الأول لمصلحتها بنتيجة 17-15 في اللقاء الذي اختير فيه يحيى الدرع كأفضل لاعب.

واحتلت مصر المركز الثالث بأربع نقاط وهو نفس رصيد السويد والدنمارك ثنائي الصدارة بانتظار مواجهتهما المرتقبة في وقت لاحق اليوم، فيما تعرضت البحرين للهزيمة الثالثة في المجموعة الرابعة.

وتصدرت سلوفينيا المجموعة الثانية بفوزها على مقدونيا بنتيجة 29-22 ، فيما سقطت تشيلي أمام المجر بنتيجة 34-29 في المجموعة الثالثة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالمجموعة إلى الدور الثاني.