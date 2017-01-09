مصر تفوز بلقب البطولة العربية للمنتخبات أمام جماهيرها

توج المنتخب المصري بلقب البطولة العربية للمنتخبات، بفوزه على نظيره المغربي في النهائي بواقع (96-90).

وكانت مصر استضافت بطولة المنتخبات العربية الـ21 “بطولة طيران الامارات” بين 30 كانون الاول و8 كانون الثاني في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يشارك فيها لبنان.