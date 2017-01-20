مصر تخسر أمام السويد وألمانيا تحقق العلامة الكاملة بمونديال اليد

خسر منتخب مصر أمام السويد بنتيجة 33-26، في إطار الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً فى فرنسا.

وتوقف رصيد مصر عند النقطة 6 في المركز الثالث، علما أنها كانت ضمنت التأهل إلى ثمن نهائي البطولة في وقت سابق، فيما ارتفع رصيد السويد للنقطة 8 فب المركز الثاني.

وحقق المنتخب الألماني العلامة الكاملة بفوزه على المنتخب الكرواتي بنتيجة 28-21 في المجموعة الثالثة.

وضمن المنتخب الألماني التاهل كأول المجموعة مع عشر نقاط، فيما ضمن المنتخب الكرواتي التأهل لذات الدور كوصيف المجموعة بعدما توقف رصيده عند ثماني نقاط.