مصر تخسر أمام السويد وألمانيا تحقق العلامة الكاملة بمونديال اليد

خسر منتخب مصر أمام السويد بنتيجة 33-26، في إطار الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً فى فرنسا.
وتوقف رصيد مصر عند النقطة 6 في المركز الثالث، علما أنها كانت ضمنت التأهل إلى ثمن نهائي البطولة في وقت سابق، فيما ارتفع رصيد السويد للنقطة 8 فب المركز الثاني.
وحقق المنتخب الألماني العلامة الكاملة بفوزه على المنتخب الكرواتي بنتيجة 28-21 في المجموعة الثالثة.
وضمن المنتخب الألماني التاهل كأول المجموعة مع عشر نقاط، فيما ضمن المنتخب الكرواتي التأهل لذات الدور كوصيف المجموعة بعدما توقف رصيده عند ثماني نقاط.
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