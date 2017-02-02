مصر الى نهائي أمم افريقيا بتخطيها بوركينا فاسو بركلات الترجيح

تأهلت مصر الى نهائي كأس الامم الافريقية 2017، بفوزها في نصف النهائي على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 1-1 في المباراة التي اقيمت في العاصمة الغابونية ليبرفيل الاربعاء.

وتدين مصر بتأهلها الى حارسها المخضرم عصام الحضري الذي صد ركلتي الترجيح الرابعة والخامسة لبوركينا فاسو، واللتين سددهما حارس المرمى البوركيني هيرفيه كوفي واللاعب برتران تراوريه تواليا.

وكان عبدالله السعيد اضاع ركلة الترجيح المصرية الاولى، بعدما لمسها كوفي بيده اليمنى، واحالها الى القائم الايمن.

وكان الوقتان الاصلي والاضافي للمباراة انتهيا بالتعادل الايجابي 1-1، بهدف في الدقيقة 65 لنجم نادي روما الايطالي المصري محمد صلاح بعدما تهيأت له الكرة في داخل منطقة الجزاء من قبل المهاجم محمود عبد المنعم “كهربا”.

الا ان بوركينا فاسو عادلت النتيجة في الدقيقة 72 بهدف من اريستيد بانسيه، الذي تلقى كرة عرضية مرفوعة من تشارلز كابوريه لم يتمكن المصري ابراهيم صلاح من تشتيتها برأسه، فهيأها بصدره لنفسه وسددها مباشرة في مرمى الحضري (44 عاما).

وبذلك، تتمكن مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الالقاب الافريقية (سبعة القاب)، من بلوغ النهائي للمرة الاولى منذ احرازها لقبها الاخير عام 2010، علما انها غابت عن البطولة منذ ذلك التاريخ.

وتلتقي مصر في النهائي المقرر الاحد في ليبرفيل، الفائز في نصف النهائي الثاني الذي يقام الخميس بين غانا والكاميرون.