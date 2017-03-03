مصر المقاصة يفوز على الزمالك بعد تطورات مثيرة

ثبت مصر المقاصة مكانه في المركز الثاني، بفوز مثير علىالزمالك بهدف نظيف في مباراة مؤجلة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، وانسحاب لاعبي الزمالك في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يعودوا لاستئناف اللعب.

سجل محمود عبد الرحيم هدف اللقاء في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

وتغاضى الحكم جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء بعدما أبعد أحمد سامي الكرة بيده بشكل واضح في الشوط الثاني عندما كان الزمالك متأخرا في النتيجة.

وترك لاعبو الزمالك أرض الملعب في الدقائق الأخيرة مهددين بالانسحاب قبل أن يعودوا لاستئناف اللعب بعد دقائق قليلة، ولكن استمرت النتيجة على حالها ليخسر الزمالك للمرة الثالثة هذا الموسم.

ورفع مصر للمقاصة رصيده إلى 45 نقطة بفارق سبع نقاط خلف الأهلي المتصدر، بينما ظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 40 نقطة وله مباراة أخرى مؤجلة.