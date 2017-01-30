مصالحة في طرابلس برعاية قيادة الجيش وبحضور احمد الحريري ممثلا الرئيس الحريري

برعاية قيادة الجيش ممثلةً بالعميد كرم مراد، تم في مسجد الوفاء في طرابلس، إنجاز المصالحة في قضية مقتل الشيخ عبد الرزاق الاسمر، في حضور الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري ممثلاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الشيخ عبد الرزاق قرحاني ممثلاً الرئيس نجيب ميقاتي، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أحمد الصفدي ممثلاً الوزير محمد الصفدي، عبد الله ضناوي ممثلاً الوزير السابق فيصل كرامي، رئيس مكتب السياسي للجماعة الاسلامية النائب السابق اسعد هرموش، النائب السابق وجيه البعريني، أمين عام حركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال شعبان، منسق عام “تيار المستقبل” في طرابلس ناصر عدرة، الرئيس الاول لمحاكم الشمال القاضي رضا رعد، قاضي التحقيق الاول في الشمال رفول بستاني، العميد غسان فاضل، العقيد احمد عدرا، العقيد احمد العمري، المقدم محمد عرب، الشيخ بلال بارودي، عصمت طارق فخر الدين، وابو خالد صبح، وشخصيات.

المفتي الشعار

بعد تقديم من الشيخ حسن مرعب، وتلاوة من القرآن الكريم بصوت شيخ القراء الشيخ بلال بارودي، تحدث مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، موجهاً الشكر إلى “الرئيس سعد الحريري الذي اعطى الإشارة لإنجاح هذه المصالحة، والى قيادة الجيش اللبناني ممثلةً بالعميد مراد الذي كان دائماً اول من يبادر ويسارع للصلح والذي كانت جهوده مثمرة في انجاح هذه المصالحة، وشكر للذين كانوا هم الشق الاساسي للمصالحة للرئيس نجيب ميقاتي الذي ساهم ايضا بإنجاحها”.

كما توجه بالشكر إلى ” الذين كانوا الحجر الاساسي في اتمام المصالحة، الحاج كميل مراد، ووالد الشيخ عبد الرزاق الاسمر رحمه الله، وأمين عام حركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال شعبان، ومجلس أمناء الحركة ومكتب الدعوي والحقوقي في الحركة، العقيد عميد حمود، الحاج احمد البقار، وليد عوض، ظافر قرحاني، داعمي هيئة الطوارئ لإنقاذ مدينة طرابلس”.

وحيا “عائلة الشهيد الدكتور الاسمر لتعاليهم على الجراح واحتسابهم الشيخ شهيدا”، مؤكدا “أن ما حدث حالة من الهيجان لم يكن لها سبب أو مبرر”, واصفا “الواقعة بحالة من الضعف الذي نأمل أن لا يتكرر على الاطلاق”, ومضيفا “جميل أن يعفو اهل الشهيد وأن يدرك الطرف الآخر نبل العافين”.

وقال المفتي الشعار: “لا يجوز حمل السلاح في وجه ابناء الوطن كل ابناء الوطن فسلاحنا ضد العدو ضد اسرائيل”, داعيا الى “ادراك خطورة حمل السلاح في وجوه بعضنا بعضا”، ومشيرا الى “ان الجيش والمؤسسة العسكرية مع القضاء هم من يضمن امن البلاد والعباد” .

وختم بالقول: “الطرابلسيون نموذج ومثل يحتذى في حسن التعامل في ما بينهم” آملا “ان تكون هذه المصالحة مسك ختام المصالحات”.

اللقاء بلجنة المتابعة لأهالي الموقوفين

وقبل المصالحة، زار الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري برفقة العميد كرم مراد، منزل منسق عام طرابلس ناصر عدرة، حيث التقى وفداً من لجنة المتابعة لأهالي الموقوفين برئاسة الشيخ عمر الرفاعي وبسام كعكة، وجرى البحث في تطورات الملف، والجهود التي تبذل لإنهائه.