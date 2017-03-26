مصادر امنية: اصابة مراهقة بطلق ناري في مجدل سلم

نقلت الى مستشفى تبنين الحكومي مراهقة في 14 من عمرها وهي مصابة بطلق ناري من بندقية صيد ووصفت حالتها بالحرجة

فرع المعلومات اوقف 3 اشخاص على خلفية الحادثة والتحقيقات مستمرة