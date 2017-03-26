مصادر امنية: اصابة مراهقة بطلق ناري في مجدل سلم

نقلت الى مستشفى تبنين الحكومي مراهقة في 14 من عمرها وهي مصابة بطلق ناري من بندقية صيد ووصفت حالتها بالحرجة
فرع المعلومات اوقف 3 اشخاص على خلفية الحادثة والتحقيقات مستمرة
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
نهاية أسبوع دامية.. الإرهاب يضرب 5 دول
انتخابات تيار المستقبل في البقاع.. عراجي: الانتخابات تؤكد على عافية التيار وعلى ممارسة الديمقراطية السليمة في مسيرته
الحريري: أي ضرائب جديدة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين
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