مشاكل كهربائية تعيق عمل فريق مرسيدس

اشار موقع SKYSPORTS أن فريق مرسيدس يُعاني من مشاكل كهربائية في سيارته، الأمر الذي منعه من المشاركة حتى الآن في اليوم الرابع من الإختبارات في برشلونة. ومن المعلوم أن الفترة الصباحية من هذا اليوم ستكون مخصصة لإطارات المطر حيث أن الحلبة قد تم تبليلها إصطناعيًا لإختبار الإطارات. أما في فترة بعد الظهر ستعود ستكون الحلبة قد جفّت كليًا لتعود الفرق على إطارات الطقس الجاف.

مشاركة 0