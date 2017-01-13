مسلحون قتلوا صحافيا باكستانيا

قتل مسلحون مجهولون صحافيا في ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان قرب الحدود الافغانية والايرانية، حسبما اوردت الشرطة اليوم.

وقالت الشرطة ان الصحافي محمد جان (37 عاما) الذي كان يعمل في صحيفة “قدرات” اليومية الصادرة بلغة الاوردو، قتل باطلاق النار عليه في وقت متأخر أمس بينما كان متوجها الى منزله على دراجة نارية في اقليم قلات.

وصرح المسؤول البارز عن الشرطة محمد علي لـ “وكالة الصحافة الفرنسية” ان “مهاجمين يركبان دراجة نارية اطلقا النار عليه باستخدام مسدس ما ادى الى مقتله على الفور، وفرا من الموقع”.