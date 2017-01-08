مسلحون في سيارة 735 BMW سرقوا دراجة في منطقة الهرمل

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مسلحين يستقلون سيارة من نوع BMW 735 سوداء اللون، اعترضوا طريق الشاب نصرالله مثقال زعيتر، على طريق بلدة سهلات الماء في قضاء الهرمل، وسلبوه الدراجة التي يقودها وهي من نوع “أس 9″، وفروا الى جهة مجهولة.
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