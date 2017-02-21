مسلحون سلبوا 500 الف ليرة من صيدلية في بعلبك

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مسلحين يستقلون جيب “شيروكي” أقدموا على سلب مبلغ 500 ألف ل.ل من صيدلية في بعلبك بواسطة الكسر والخلع، وفروا إلى جهة مجهولة.

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