مسلحان سرقا سيارة امرأة على طريق عام الكيال الشراونة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن مسلحين يستقلان سيارة رباعية الدفع من نوع “جيب غراند شيروكي” سوداء اللون، من دون لوحات، اعترضا على طريق عام الكيال – الشراونة بقوة السلاح سيارة زينب علي الزين (1979) الرباعية الدفع من نوع “رانج روفر سبورتج” سوداء اللون” تحمل رقم اللوحة 173203/و. وفرا إلى جهة مجهولة. وادعت الزين لدى مخفر بعلبك.
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