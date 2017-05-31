مسجد المعلق الأثري يعاني من الاهمال.. تعرفوا عليه

فوق هذه القنطرة جزء من مسجد المعلق الذي يحمل على اكتافه أكثر من سبعمئة عام..

الجامع يحمل نقوشاً كتابية تدل على اسم بانيه وتاريخ بنائه وتتضمن الشهادتين، ويرجح المؤرخون واستنادا الى هذه النقوش، ان تاريخ البناء يعود الى عهد السلطان العثماني سليمان القانوني.

هذا الطريق يؤدي الى سوق العطارين الطرابلسي العريق.. في هذه المنطقة أكثر من مسجد ومعلم أثري.

وكما السوق كذلك المسجد مهمل من قبل الدولة التي يبدو انها غائبة عن هذه المنطقة المعروفة بالحدادين.

المشكلة اذا التي تعاني منها طرابلس المليئة بالآثارات لا سيما المملوكية منها ، هي غياب الخطة الشاملة للجانب التاريخي كما للجوانب الاخرى.

تقرير: ربيع شنطف