مستقبل نتانياهو السياسي مهدد بعد استجوابه بتهم فساد

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شبهات بتلقي “هدايا مخالفة للقانون”، ما قد يهدد مستقبله السياسي، على الرغم من عدم وجود أي منافس حقيقي له في الدولة العبرية.

واستجوبت الشرطة الإسرائيلية نتانياهو في مقر إقامته في القدس على مدى ثلاث ساعات مساء الإثنين، وذلك بشبهة تلقيه “هدايا خلافاً للقانون” من رجال أعمال أثرياء. وكانت الشرطة تجري تحقيقاً استمر لأشهر، وأصبح اليوم تحقيقاً جنائياً. وأثار استجواب نتانياهو ضجة كبيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية، مع تساؤل البعض إن كان هذا سيؤدي إلى سقوطه.

ونفى نتانياهو في شريط فيديو نشره على موقع «فايسبوك» أي تورط له بالفساد. وقال “نسمع كل تقارير الإعلام، ونرى ونسمع الأجواء الاحتفالية في استوديوهات التلفزيون وفي أروقة المعارضة”.

وأضاف “أريد أن أقول لهم إن عليهم الانتظار من أجل الاحتفال. لا تتسرعوا. قلت لكم وأكرر لن يكون هناك أي شيء لأنه لا يوجد أي شيء”. كما كتب على صفحته في “تويتر”: “سنوات طويلة من الملاحقة اليومية ضدي وضد أفراد عائلتي اتضحت أمس (خلال التحقيق) أنها لا شيء”. ثم عدّد كل ملفات الفحص ضده التي وصفها بأنها “هراء. لا شيء. ولن يكون شيء، لأنه لا يوجد شيء». لكن نتانياهو تفادى التطرق إلى ملفات أخرى «إشكالية”.

أما المحللون، فيرون أن هذا التهديد (التحقيق) يبدو أكثر خطورة من قضايا سابقة.