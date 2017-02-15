مسافر يتعرّض لوعكة صحية والطائرة تهبط اضطراريا بمطار أتاتورك

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية “كي إل إم” إلى الهبوط اضطرارياً بمطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، بعد وعكة صحية تعرض لها أحد المسافرين أثناء رحلة الطائرة من مدينة “دبي” الإماراتية إلى أمستردام.
وتعرّض أحد المسافرين لوعكةٍ صحية أثناء دخول الطائرة المذكورة المجال الجوي التركي، ما دفع بقبطانها إلى التواصل مع المسؤولين في برج مطار أتاتورك، والهبوط فيه.
ويذكر أنه تم نقل المريض إلى أحد المستشفيات في إسطنبول، فيما عادت الطائرة لتكمل رحلتها من جديد.
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