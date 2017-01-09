مساع لوضع قانون جديد.. الحريري: الحوار والانفتاح لحل كل المشاكل

يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر الخميس المقبل، اجتماعا لهيئة مكتب المجلس للبحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.

من جهة ثانية، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاثنين، أن “المبادرة التي قمنا بها كانت لإنهاء الانقسام السياسي وإنقاذ البلد مما كان يتخبط فيه. وكما تلاحظون، بالحوار والتفاهم أنهينا الانقسام واستطعنا انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة، وانطلقت مسيرة الدولة من جديد، وعاد انتظام عمل المؤسسات، ونحن حريصون على انتهاج سياسة الحوار والانفتاح والتقارب لحل كل المشاكل التي تعترضنا، وسنبذل ما في وسعنا لإعادة ثقة بالمواطن بالدولة. كما تعلمون، فإن المنطقة تمر بظروف صعبة، وقد استطعنا بحمد الله تحييد لبنان عن التوترات والحروب الدائرة في الجوار، وسنستمر في هذه السياسة لإبقاء لبنان بمعزل عن الحرائق التي تحيط بنا”.

وأضاف خلال استقباله اتحاد العائلات البيروتية في السراي الحكومي: “لقد باشرنا سلسلة لقاءات واجتماعات متواصلة مع مختلف المسؤولين والمعنيين لإعادة تحريك الوضع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية والاهتمام بملفات وقضايا ومشاكل المواطنين وحاجاتهم الضرورية، وفي اعتقادنا، فإن الاستقرار السياسي عامل أساسي في تحقيق الاستقرار الأمني وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب”.

وتابع قائلا: “اليوم، بدأت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية، ونحن نعتبرها خطوة مهمة في المسار العربي الصحيح لإعادة علاقات لبنان مع المملكة ودول الخليج إلى سابق عهدها”.

وعلى صعيد قانون الانتخاب، قال الرئيس الحريري: ” كما قلت في السابق، فإننا في صدد البحث مع كافة الأطراف السياسية لوضع قانون انتخابات جديد، ونحن مصرون على أن تكون هناك كوتا معينة لتمثيل المرأة”.

ومن السراي أيضاً، أكد السفير البريطاني هيوغو شورتر ان بلاده تتطلع الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وأن تكون أكثر شفافية وحداثة.

بدوره، أكد المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل ان “قانون الستين يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب والديمقراطية ويشكل تهديداً مباشراً لصحة التمثيل، وقد ثبت أن الحكومة تخلّت عن وعدها بوضع قانون جديد للإنتخاب يضمن صحة التمثيل”.

وأضاف: “مجلس النواب مدعوٌ لتوظيف العقد الإستثنائي بما يكفل إقرار قانون عصري للإنتخابات وقمعِ كل مسببات التمديد. ويعيد الحزب طرح مشروعه القائم على الدائرة الفردية ويشدد على وجوب إنقاذ الإستحقاق الإنتخابي”.