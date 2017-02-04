مساع لتمديد إعفاء الرحلات الجوية من حدود انبعاثات الكربون

قد تعفى الرحلات الجوية الدولية من وإلى الاتحاد الأوروبي من الالتزام بحدود انبعاثات الكربون الضارة لمدة أربع سنوات إضافية على الأقل، لإعطاء الأمم المتحدة فسحة من الوقت لتنفيذ نظام عالمي لكبح التلوث الصادر عن الطائرات.

ولتفادي تكرار التوترات التي حدثت عندما حاول الاتحاد الأوروبي إدراج كل الرحلات الدولية في 2012، اقترح الاتحاد، الجمعة، تمديد الإعفاء الذي كان من المقرر أن ينتهي في بداية 2017.

وفي أكتوبر، توصلت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) إلى اتفاق بشأن نظام عالمي يستند إلى السوق للتعويض عن الانبعاثات الصادرة عن الطائرات، لكنه لن يصبح ملزما حتى عام 2027 وهو ما أثار انتقادات من المدافعين عن البيئة.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن نظام التعويض عن الانبعاثات للرحلات داخل أوروبا سيخضع للتقييم، وأضافوا أن كل الخيارات مطروحة بما يشمل إلغاء ذلك النظام بمجرد سريان نظام عالمي وذلك لتفادي الاحتساب المزدوج للرحلات داخل الاتحاد.

وذكرت فيوليتا بولك، مفوضة شؤون النقل بالاتحاد “الاتحاد الأوروبي يركز حاليا على وضع النظام العالمي موضع التنفيذ. نحن جادون بشأن تحقيق نمو في الطيران حول العالم بدون زيادة في انبعاثات الكربون وسنوفر الدعم الفني لتحقيق ذلك.”

المصدر: سكاي نيوز