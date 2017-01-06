مساعد وزير الخارجية الصيني التقى الحريري: علاقاتنا ترقى إلى تاريخ طويل

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” مساعد وزير الخارجية الصيني زانغ مينغ على رأس وفد، في حضور السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان.

بعد اللقاء، قال مينغ: “التقيت الرئيس الحريري وتبادلنا وجهات النظر حول كيفية تدعيم علاقات التعاون الودي بين الصين ولبنان، كما تحدثنا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فالعلاقات بين البلدين ترقى إلى تاريخ طويل، منذ طريق الحرير التقليدي. والرئيس الصيني جين بينغ قد طرح مبادرة “حزام واحد وطريق واحد”، وقد شرحت هذه المبادرة للرئيس الحريري وأعربت عن ترحيبنا بمشاركة لبنان الصديق في بنائها”.

وأضاف: “كذلك أعربت عن ارتياح الصين أن ترى التوجه القوي نحو التوافق بين مختلف الطوائف في لبنان، وذلك يرمز إن شاء الله لمزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار الاجتماعي في هذا البلد الصديق”.