مساعد انشيلوتي يقترب من تدريب سوانسي سيتي !

كشفت صحيفة ميررو البريطانية عن اقتراب مساعد المدرب الايطالي لفريق بايرن ميونيخ الالماني كارلو انشيلوتي من تولي مهمة تدريب فريق سوانسي سيتي الانكليزي في المستقبل القريب .
واشارت الصحيفة أن بول كليمنت بات قريبا جداً من تولي مهمة تدريب سوانسي بعد إقالة النادي للمدرب الاميركي بوب برادلي بسبب سوء النتائج , كما اكدت الصحيفة أن بول كليمنت حصل على إذن من الفريق البافاري بالرحيل بحثاً عن فرصة جيدة بتوليه مهمة تدريبية اساسية في البرمييرليغ .
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