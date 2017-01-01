مساعد انشيلوتي يقترب من تدريب سوانسي سيتي !

كشفت صحيفة ميررو البريطانية عن اقتراب مساعد المدرب الايطالي لفريق بايرن ميونيخ الالماني كارلو انشيلوتي من تولي مهمة تدريب فريق سوانسي سيتي الانكليزي في المستقبل القريب .

واشارت الصحيفة أن بول كليمنت بات قريبا جداً من تولي مهمة تدريب سوانسي بعد إقالة النادي للمدرب الاميركي بوب برادلي بسبب سوء النتائج , كما اكدت الصحيفة أن بول كليمنت حصل على إذن من الفريق البافاري بالرحيل بحثاً عن فرصة جيدة بتوليه مهمة تدريبية اساسية في البرمييرليغ .