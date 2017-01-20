مسار سباق «بنك عودة صيدا ماراتون 2017»

رأس محافظ الجنوب منصور ضو في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في سرايا صيدا الحكومي اجتماعاً لرؤساء بلديات اتحادي صيدا – الزهراني وساحل الزهراني وذلك تحضيراً لسباق «بنك عودة صيدا ماراتون 2017 – نركض للتنمية والسلام» الذي تنظمه «جمعية ماراتون صيدا الدولية» بالتعاون مع بلدية صيدا ونادي روتاراكت وتحت اشراف اتحاد ألعاب القوى في 23 نيسان المقبل.

وحضر الاجتماع رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني محمد السعودي ورئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر وآمر مفرزة سير الجنوب في قوى الامن الداخلي المقدم محمد الحلبي وعدد كبير من رؤساء بلديات الاتحادين ورئيس جمعية ماراتون صيدا الدولية الدكتور ناصر حمود واعضاء الهيئة الادارية للجمعية. وجرى خلال الاجتماع بحث التحضيرات اللوجيستية والمسار المقترح للماراتون والذي يتضمن عدة سباقات (لمسافة 42,195 كلم من صيدا باتجاه الجنوب، و7 كلم و3 كلم وكيلومتر واحد بالاضافة لسباق خاص لذوي الحاجات الخاصة).

استهل المحافظ ضو الاجتماع بالتأكيد على اهمية هذا الحدث الرياضي الهام وقال: «هذا اجتماع تحضيري لاطلاق ماراتون صيدا في 23 نيسان، والهدف هو تحديد المسار لتأمين طرقات بديلة للناس بالتزامن مع الماراتون ونحن نحاول اشراك اكبر عدد ممكن من البلديات ومن الاندية ومن كل الناس في الجنوب لأنه حدث لبناني وعالمي بامتياز ولذلك نحرص على كل الخطط الكفيلة بإنجاحه بأن تكون كل الناس مرتاحة ويركض كل العدائين في مسار جيد ومن افضل المسارات في العالم».

وقال الدكتور حمود: «ناقشنا الامور اللوجيستية مع رؤساء البلديات في هذه المنطقة ولا سيما المعنيين بمسار الماراتون، وخاصة لسباق الـ42.195 كلم وهذا يحتاج الى جهود الجميع محافظة ورؤساء بلديات وقوى امنية وخاصة مفرزة السير، فالمشروع كبير ويحتاج الى تعاون الجميع لذلك اجتماعنا اليوم تقني وبنهايته يتم تحديد المسار، وكل البلديات اظهرت تعاونا».

من جهتها قالت نائبة رئيس الجمعية الدكتورة غادة ايوب: «هو ماراتون تحت عنوان «نركض للتنمية والسلام» وهو اول ماراتون دولي في منطقة الجنوب وصيدا، واليوم نحاول من خلال هذا الاجتماع ان نتواصل مع كل البلديات والقرى المجاورة لصيدا حتى نعمم فكرة السلام والتنمية ونركز على اهمية نشر الروح الرياضية وننمي هذه الثقافة عند الطلاب والمدارس والجمعيات وعند كل الفاعليات والبلديات واهم رسالة هي عندما نستطيع ان نجمع اكبر عدد من المشتركين ليركضوا في اطار الروح الرياضية».

وكانت مداخلات لعدد من رؤساء البلديات المشاركين، واعقب الاجتماع لقاء مصغر لرؤساء بلديات المناطق التي سيمر فيها مسار الماراتون من اجل تحديد الصيغة النهائية للمسار.