مسؤول قطاع المياه في البنك الدولي تفقد نفق مشروع جر الاولي الى بيروت في الوردانية

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المسؤول الأعلى لقطاع المياه في البنك الدولي غانغ زي شين، تفقد ظهر اليوم نفق مشروع جر مياه نهر الأولي الى بيروت الكبرى، والأشغال الجارية فيه في بلدة الوردانية في اقليم الخروب.

رافق شين في الجولة، التي شملت النفق وارض المشروع في الوردانية، السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، مدير قطاع المياه لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي شور نغير، رئيسة ادارة التمويل في مجلس الإنماء والإعمار وفاء شرف الدين، رئيس ادارة المشاريع في مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم ابراهيم، مدير المشروع في مجلس الانماء والإعمار ايلي موصللي وشخصيات وفنيون ومهندسون.

موصللي

بعد جولة في النفق الذي يبلغ طوله حوالي 4 كلم، عبر قطار مخصص له، من محطة التكرير المنوي انشاؤها في الوردانية وحتى بلدة جون، شرح موصللي “أهمية المشروع والاشغال الجارية فيه”، مشيرا الى انه “يهدف الى تأمين المياه لسكان منطقة بيروت الكبرى، بما فيها العاصمة بيروت والضاحيتان الجنوبية والشمالية على امتداد معظم البلدات الساحلية من اقضية عاليه وبعبدا والمتن ذات الكثافة السكانية العالية”، لافتا الى ان “المشروع يؤمن جر وتكرير وتوزيع مياه الشرب بمعدل تغذية وسطي يبلغ 250 الف متر مربع يوميا لحوالي 1.9 مليون نسمة ( افق العام 2015) في هذه المنطقة، ما يشكل حوالي 40 % من اجمالي سكان لبنان”، مؤكدا ان مشروع سد بسري بعد انجازه يؤمن ضعف هذه الكمية، ( 500 الف متر مربع يوميا) خلال فترة الستة اشهر جفاف بواسطة هذه المنظومة.

دراسة عن المشروع

وقد اعد مجلس الانماء والإعمار دراسة عن مكونات مشروع جر مياه نهر الاولي الى بيروت الكبرى وتتضمن الاشغال الرئيسية التالية:

– نفق بطول حوالي 24 كلم من جون الى موقع محطة التكرير في الوردانية.

– جزء بطول حوالي 20 كلم من محطة التكرير في الوردانية الى خلدة، مرورا بوادي مهر الدامور حيث يتواجد ابار التهوئة وسيفون معكوس ومنشأة تفريغ.

– خطا جر بطول حوالي 10 كلم من قساطل الحديد المرن قطر كل قسطل 1400 ملم، من خلدة الى موقع الخزانين الرئيسيين في الحدث.

المنشأة الملحقة بما يلي: منشآت قياس وتنظيم التصريف، ومنشأة الحماية في خلدة، ومنشأة التوزيع وطرقات الوصول الى مداخل ومخارج النفق والى بعض من هذه المنشآت.

المكونات الاخرى

– مكون محطة تكرير مياه الشرب في الوردانية: سوف يتم انشاء محطة لتكرير مياه الشرب في الوردانية على مرحلتين تبعا لكل جزء. باشرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بانجاز المرحلة الاولى والتي تبلغ قدرتها 250 DBO لنموذج عقد الف متر مربع يوميا. تبلغ قدرة المحطة الاجمالية 500 الف م.م. في اليوم.

اشغال توسعة محطة التكرير (المرحلة الثانية) تقع من ضمن نطاق مشروع سد بسري.

– مكون الخزانات المركزية وخط الربط بينها: يتضمن هذا المكون انشاء ثلاث خزانات مركزية رئيسية وخط ربط بينها، وذلك في منطقة الحدث 125 (مستوى 125 م عن سطح البحر) بقدرة تخزين 37.8 الف م م والحدث 90 بقدرة تخزين 54.6 الف م م والحازمية 90 بقدرة تخزين 29.4 الف م م خط الربط هو بطول حوالي 4.7 كلم من قساطل الحديد المرن بقطر 1200 ملم.

– مكون خزانات التغذية وشبكات التوزيع: تتضمن اشغال هذا المكون انشاء خزانات التغذية وشبكات التوزيع في الاجزاء الاربعة من منطقة بيروت الكبرى، بما فيها 19 خزان للتغذية وشبكات توزيع بطول اجمالي حوالي 400 كلم.

وضعية التنفيذ

تم ارساء العقد على المتعهد شركة ( CMC) وهي شركة ايطالية، يؤازرها المتعهد من الباطن ( SUBCONTRACTOR) المحلي شركة HOMAN لتنفيذ اشغال خطوط الجر. قيمة العقد هي بحوالي 200 مليون دولار اميركي ممولة من البنك الدولي باستثناء الجزء الاختياري بقيمة 20 مليون دولار اميركي الممول محليا من مجلس الانماء والاعمار.

وتم توقيع العقد مع شركة CMC بتاريخ 6/7/2015. مدة التنفيذ تبلغ 1400 يوم (اي حوالي 46 شهرا) من تاريخ امر المباشرة بالعمل الذي اعطي في 20/11/2015. الاستشاري المكلف بمهام الاشراف هو المجموعة المندمجة دار الهندسة شاعر ومشاركوه.