مسؤول الاستخبارات في سفارة فلسطين يتعرض لمحاولة اغتيال في صيدا

في تطور امني لافت، تعرض مسؤول الاستخبارات في سفارة فلسطين في بيروت العميد اسماعيل شروف (ابو ايهاب) لمحاولة اغتيال، عندما اقدم مجهول على اطلاق النار عليه اثناء قيامه بزيارة للعميد المتقاعد في حركة “فتح” يوسف دياب في منزل الأخير في صيدا، ما ادى لإصابة شروف بجروح نقل على اثرها الى مستشفى الهمشري في صيدا.

وافيد ان حالة الشروف مستقرة وانه اصيب برصاصة بيده فيما كات رصاصة اخرى ان تخترق جمجمته لكنها لامستها.

وعلى الأثر، ضربت القوى الأمنية في صيدا طوقا امنيا حول مكان الحادث وتوجهت الى المستشفى لأخذ افادة شروف. وبوشرت التحقيقات وجمع الادلة واخذ افادات الشهود ومعاينة ما التقطته كاميرات المراقبة.

دبور

وفور تبلغه بالأمر انتقل سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور الى صيدا لمتابعة ملابسات محاولة اغتيال العميد شروف وعاده في مستشفى الهمشري مطمئنا الى صحته قبل ان ينتقل برفقته الى مكان الحادث لمعاينته بحضور مسؤولين أمنيين.

شروف

وقال شروف ان “قوى الشر وبعض الجماعات التي تستهدف امن واستقرار لبنان والمخيمات الفلسطينية ماضية في مشروعها لتدمير امن واستقرار المخيمات”، لافتا الى ان “القتلة معروفون وتقف خلفهم اجندات خارجية ضد مناضلين يعملون جاهدين على امن واستقرار المخيمات والجوار اللبناني”.